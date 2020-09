Badelj: “Spero sia una stagione più tranquilla rispetto alle scorse. Qua avevano voglia di avermi”

Si è presentato alla stampa quest’oggi l’ex Viola Milan Badelj come giocatore del Genoa. Parlando dei motivi che l’hanno spinto ha detto: “Mi hanno convinto tante cose, l’allenatore mi ha voluto fin dall’inizio, così come il ds Faggiano. Avevano tanta voglia di avermi qui, questa è una piazza storica con una grande tifoseria che mi ha sempre dato la sensazione di vivere qualcosa di particolare quando si entra in campo. Ho visto un gruppo veramente unito e con grandi valori. Spero che sia una stagione più tranquilla rispetto agli scorsi anni”.

0 0 vote Article Rating