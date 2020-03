“Badelj va a tre all’ora, è un giocatore inutile”

L’ex giocatore e allenatore dell’Udinese, Massimo Giacomini, ha espresso, intervenendo su TeleFriuli il suo giudizio tranchant sul regista viola, Milan Badelj: “Va a tre all’ora in campo, come Jajalo. L’Udinese ha accelerato quando è entrato in campo Fofana, perché Jajalo non si è mai visto. Come Badelj, è un giocatore assolutamente inutile”.

Sulla partita Giacomini ha aggiunto: “La Fiorentina ha avuto solo un paio di spunti di Chiesa. E’ stata lenta nell’impostare. Comunque il punto va bene all’Udinese, perché, pur avendo fatto pochissimo, meritavano di vincere gli altri”.