Badelj via a giugno: a Torino fanno sul serio per il croato.

Dopo la notizia del rifiuto della Fiorentina ad un’offerta monstre del Napoli per il regista cileno della Erik Pulgar, non è difficile da ipotizzare che sarà Milan Badelj a svestirsi della maglia viola. Iachini ha sin da subito smontato l’idea di poter far coesistere i due all’interno del centrocampo viola. Resta da capire quale sarà la sua squadra del futuro, perché nella Lazio, club attualmente proprietario del suo cartellino, difficilmente riuscirà a ritagliarsi il suo spazio.

Nelle ultime ore sul centrocampista croato sembrano esser aumentato l’interesse del Torino: i granata già a gennaio avevano provato a convincere Badelj a traferirsi in Piemonte beccandosi un no dal numero 5 viola. A fine campionato però la situazione potrebbe essere totalmente diversa e chissà se davvero non possa andare avanti la trattativa. A riportarlo è torinogranata.it.