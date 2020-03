Baez: “Da quando ho lasciato la Fiorentina la mia carriera è cambiata. Adesso mi fanno sentire importante”

L’ex attaccante della Fiorentina Jaime Baez, attualmente in forza al Cosenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano spagnolo El Paìs: “Da quando sono arrivato al Cosenza la mia carriera è cambiata, qui mi hanno dato l’importanza necessaria, mi fanno sentire parte di qualcosa. Quando ero in prestito non era così. Qui mi hanno dato l’opportunità di giocare e sono felice. Puntiamo alla salvezza, abbiamo un grande tifo. Qui per strada ti fanno sentire Messi, anche se si può passare da un estremo all’altro se le cose vanno male”.