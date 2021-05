Baggio: “Addio a Firenze? Ti trovi a 20 anni in mezzo alla burrasca, pensi di aver capito cose e invece non avevi capito un c***o”

Ormai pochi giorni prima dell’uscita del documentario Netflix su Roberto Baggio e il Divid Codino ha parlato al Corriere dello Sport di un elemento particolare della sua corriera, quello dell’addio che a Firenze fu vissuto in modo molto intenso: “Sempre costretto a lasciare? Mi inviti a una riflessione. C’è un aspetto che viene spesso trascurato e non parlo soltanto dei miei casi. Succede che ti ritrovi in mezzo a mari in burrasca e hai solo 20, 23, 26 anni. Pensi di aver capito delle cose e solo in seguito ti rendi conto che non avevi capito un cazzo”.