“Baggio amava Firenze e si sentì strappato dal grembo materno quando dovette lasciare la città”

Da stasera (19.15 su Sky Sport Serie A e 22.15 su Sky Sport Uno), sarà possibile vedere “Il caso Baggio“. Un report giornalistico che si occuperà del passaggio del Divin Codino dalla Fiorentina alla Juventus nell’estate del 1990. All’interno del programma verranno proposte interviste e documenti inediti per riportare a galla la verità su quel che successe in quell’anno. Il calcio si mischiò alla politica, all’economia, alla grande finanza: non fu una normale e banale operazione di mercato. E a Firenze scoppiò una sorta di guerra civile.

Nel corso del programma verranno ribaditi due concetti importanti: in primis, Baggio si sentì strappato dal grembo materno, da una città che fino a quel momento gli aveva dato tutto. In secundis, Baggio amava Firenze e lo dimostrò in maniera eclatante quando decise di non battere il rigore contro i viola il 7 aprile del 1991. Tolto dal campo, poi raccolse una sciarpa lanciatagli da un tifoso della Fiorentina, guadagnandosi l’applauso dello stadio.