Baggio: “I tifosi della Fiorentina mi hanno aspettato e voluto bene anche se non ho giocato per due anni. Questo è un qualcosa che non dimenticherò mai”

Mercoledì 26 maggio, su Netflix, esce il documentario “Il Divin Codino” dedicato all’ex campione della Fiorentina, Roberto Baggio.

Proprio sugli anni trascorsi a Firenze, Baggio ha detto: “Sono arrivato nell’85 e per due anni non ho mai giocato in maglia viola per infortunio. La gente però mi ha aspettato e mi voleva bene lo stesso. Questo è un qualcosa che non ho mai dimenticato. Io non dimentico mai niente di quello che mi è successo. Sarò sempre grato a tutti i tifosi che mi hanno voluto bene e hanno fatto tanti gesti bellissimi nei miei confronti. Fiorentina, Nazionale e Brescia? Sono stati tre capitoli importantissimi della mia vita, però io non voglio dimenticare le altre squadre con le quali ho avuto l’onore e il piacere di giocare. Abbiamo dovuto tagliare una parte importante di quella che è stata la mia carriera”.