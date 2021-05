Baggio: “Parlai con Cecchi Gori e mi disse che non gli avrebbero fatto comprare la Fiorentina se non fossi andato alla Juventus. Vi svelo il retroscena sul rigore”

Nel corso della lunga intervista rilasciata al Venerdì de La Repubblica, Roberto Baggio ha parlato anche dell’addio alla Fiorentina.

Queste le sue parole: “Io non volevo lasciare la Fiorentina, avevo 23 anni, stavo comprando casa, mi ero spostato, aspettavamo una bambina, ma ho scoperto che i proprietari uscenti, i Pontello, mentivano, mi avevano già ceduto agli Agnelli. Sono andato due volte a Roma a parlare con Cecchi Gori e la seconda lui mi dice: se non vai alla Juve non mi fanno comprare la società. E così sono passato per mercenario. Hanno scritto che non avevo carattere perché a Firenze con la Juve mi sono rifiutato di battere un rigore contro la Fiorentina, ma ero già d’accordo con il mio allenatore Maifredi che se ne sarebbe occupato De Agostini, perché il portiere era Mareggini con cui mi ero allenato per anni e che mi conosceva benissimo”.