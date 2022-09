Baiano: “Batistuta mi ha parlato della volontà di tornare alla Fiorentina. Ma la vedo dura perché vorrebbe poter incidere”

Gabriel Batistuta, negli scorsi giorni, ha rilanciato la propria candidatura per un ruolo all’interno della Fiorentina. L’ex bomber gigliato si è detto pronto per far parte della dirigenza del club, Commisso permettendo, ovviamente.

“Mi ha accennato della volontà di entrare in società – ha detto a La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante viola, Francesco Baiano, che è stato con lui in questi giorni – ne abbiamo parlato spesso. E io sono super favorevole: lui ha dato tanto alla Fiorentina“.

Poi Baiano ha aggiunto: “Ma bisogna capire quali sono le sue reali intenzioni: credo che vorrebbe un ruolo importante, che possa incidere. Per questo la vedo difficile. Però lui sarebbe una grande risorsa per i viola anche solo per i consigli ai vari Jovic, Cabral e i giovani”.