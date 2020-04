Baiano: “Cecchi Gori e quei momenti frenetici nel 1993. Arrivò Agroppi ma lui era un massacratore in TV, andava contro tutti…”

Il grande ex viola Francesco Baiano ha ripercorso la sua carriera a NapoliSoccer.net: “Retrocessione 1993? Ci furono tanti episodi che iniziarono a compromettere il buon campionato che stavamo facendo e il primo grande errore fu quello di mandare via l’allenatore. Radice fu esonerato ingiustamente dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Dominammo quella partita, prendemmo a pallonate gli avversari, ma perdemmo 1-0 con gol di Perrone. Il presidente non ragionò, si fece prendere dalla frenesia e si ruppe il giocattolo. Mandò via Radice ed arrivò Agroppi in un momento delicato. Nel gruppo erano presenti 3/4 giocatori molto importanti legati a Radice, che aveva portato lui e che andarono in difficoltà con Agroppi. Inoltre il nuovo allenatore era un massacratore in TV, quando era in televisione andava contro Mataresse, la Federazione e tutti. Quella Fiorentina per me è l’esempio lampante di quando si dice: “si è rotto il giocattolo” ed a fine stagione retrocedemmo in B”.