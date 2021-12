Baiano: “Con Vlahovic in campo la Fiorentina sa di partire in vantaggio per 1-0. Ecco chi vorrei come sostituto del serbo”

L’ex attaccante della Fiorentina, Ciccio Baiano, è intervenuto sulle frequenze di Radio Toscana: “E’ un gran momento per la Toscana. La Viola ha dodici punti in più rispetto all’anno scorso, mentre l’Empoli sta facendo cose straordinarie. Vlahovic? Ha margini di miglioramento incredibili, per la sua sostituzione in estate mi stuzzica molto il nome di Lucca del Pisa. Non ha mai fatto la Serie A, ma è un prospetto molto futuribile. Tornando al serbo, non era scontato confermarsi dopo la prima stagione positiva ma lui lo sta facendo e anzi si sta pure migliorando. Con lui in campo, la Fiorentina sa di partire in vantaggio per 1-0”.

Continua così Baiano: “Scamacca? L’anno scorso non giocava mai e veniva valutato venti milioni di euro. Oggi ne vale come minimo attorno ai trentacinque. L’obiettivo della Fiorentina è confermare quello che è stato fatto finora: non dobbiamo dimenticarci mai da dove siamo partiti. Bisogna fare un passo alla volta, non esaltarsi quando le cose vanno bene e non deprimersi quando si perde una partita. Il lavoro più difficile fatto da Italiano è stato far capire ai giocatori che giocando un determinato calcio, c’è il rischio di subire più gol ma di farne sicuramente di più. La Fiorentina va sempre in campo per vincere.