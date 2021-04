Baiano controcorrente: “Non capisco perché Gattuso non debba rimanere a Napoli. Vlahovic alla Fiorentina almeno altri due anni”

A TMW Radio ha parlato l’ex Fiorentina Francesco Baiano. Queste le sue parole su alcuni temi in casa viola: “Il risultato di Verona è stato importante per la classifica e per la testa. La Juventus è battibile. Vlahovic ha avuto una crescita importante da inizio anno. Gli consiglio di rimanere e rinnovare il contratto. Per la sua crescita è meglio che rimanga almeno altri due anni a Firenze. Gattuso a Napoli ha ricompattato l’ambiente e sta facendo bene. Non capisco perché se ne debba andare”.