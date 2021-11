Baiano: “Empoli e Fiorentina si assomigliano, hanno due allenatori che amano fare calcio. Vlahovic è forte, ma Batistuta oggi segnerebbe quaranta gol a campionato”

Il doppio ex di Fiorentina ed Empoli, Ciccio Baiano, ha parlato al Corriere Fiorentino in vista della partita di domani: “Sarà una gara da tripla. Forse la Fiorentina è più carica dopo la vittoria sul Milan, ma l’Empoli ha perso solo al 91’ su un campo difficile come quello di Verona e giocando bene. Per questo e per il fatto che entrambe hanno una buona classifica, arriveranno entrambe bene al derby”.

Continua così Baiano: “L’Empoli in casa fa più fatica, perché non trova gli spazi che trova in trasferta. La Fiorentina, dal canto suo, ha dimostrato che non gioca mai per il punticino, perché ha una filosofia di calcio vincente in casa e in trasferta. Empoli e Fiorentina, se vogliamo, si assomigliano. Hanno due allenatori che amano fare calcio”.

E ancora: “Saponara è l’arma in più della Fiorentina. Come calciatore non si discute, però ha bisogno di un allenatore che gli dia fiducia. E con un tecnico che capisce come prenderlo, riesce a dimostrare il suo reale valore. Italiano lo ha portato a Spezia l’anno scorso, lo ha fatto sentire importante e gli ha dato fiducia”.

Chiosa finale sul paragone tra Batistuta e Vlahovic: “Lasciamo perdere. Vlahovic è Vlahovic, ma Bati è Bati. Stiamo palando di uno che ha dimostrato per quindici anni consecutivi di essere tra i più forti attaccanti del mondo. E oggi avrebbe segnato 40 gol a campionato. Ne segnava 25 quando eravamo la patria dei grandi difensori, figuriamoci ora. Vlahovic può arrivare a quei livelli, è bravo, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo l’oceano, neanche il mare”.