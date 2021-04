Baiano: “I due rigori col Sassuolo da mani nei capelli. Non vedo mai cambi di ritmo da parte della Fiorentina”

L’ex attaccante della Fiorentina, Ciccio Baiano, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare del momento attuale della squadra di Iachini.

Queste le sue parole: “Penso che la nave viola riuscirà ad arrivare al porto sana e salva, anche se con delle difficoltà. La Fiorentina ha un calendario molto difficile, ma i cinque punti sul Cagliari sono un grande vantaggio. Preoccupa più che altro la mancata reazione, o comunque sempre troppo tardi. Il Benevento, invece, ha un calendario più facile, mentre la Viola giocherà contro avversari che si stanno lottando la Champions. Verona? Sono già salvi, ma non è una squadra facile da affrontare. Se riescono ad alzare il ritmo e non gli stai dietro, perdi. I giocatori sono tutti mono-passi, non vedo più cambi di passo. I due rigori fatti contro il Sassuolo sono da mani nei capelli: nel calcio si può perdere, ma la differenza è come lo fai”.