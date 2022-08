Baiano: “Il problema di Jovic è sia fisico che tattico, ma dategli tempo. Spalletti? Firenze non merita scene del genere”

L’ex giocatore della Fiorentina Francesco Baiano ha parlato a Radio Toscana delle ultime vicende di casa viola: “Jovic è stato troppo tempo fermo, ha bisogno di capire le dinamiche del campionato e della squadra. Penso che sia un centravanti atipico, di quelli che vengono a prendersi il pallone per aiutare la squadra, e questo necessita sicuramente di una forma fisica top. Si tratta sia di un problema fisico che tattico, perché ancora non è riuscito a inserirsi nei movimenti codificati del gioco di Italiano“.

E poi sulla questione Spalletti ha aggiunto: “Lo sfottò ci sta, ma se uno ti offende per tutta la partita toccando tasti che non c’entrano col calcio è normale che alla fine scoppi. E’ stata una brutta scena, che mette in cattiva luce i fiorentini e la città. Firenze non merita tutto questo. Kouame? Sarò breve e diretto: lo terrei. Non perché Ikonè non stia facendo bene, ma perché con tante partite ti serve anche un giocatore come Kouame“.