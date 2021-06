Baiano: “Il sacrificio fatto dalla Lazio per Sarri poteva farlo anche la Fiorentina, si sarebbe dato un segnale importante. Sul caso Gattuso…”

Ciccio Baiano, ex attaccante della Fiorentina, ha commentato a TMW il divorzio rapida tra il club di Rocco Commiso e Rino Gattuso: “Non si sa cosa pensare. C’è stato un patto di riservatezza ma qualcosa è uscito. Mi viene da dire che Gattuso sarebbe potuto andare alla Lazio, ma siccome aveva dato la sua parola a Commisso ha declinato ed è andato a Firenze. Sarei stato il primo contento di vederlo a Firenze. Da quanto sento do in parte ragione alla Fiorentina, perché la società non può farsi imporre i giocatori da allenatore o procuratore e passare da padrone a garzone, però Gattuso dice che al momento delle firme sapevano che il suo procuratore era Mendes e quello che voleva”.

Baiano continua così: “Chi vorrei? Mi sarebbe piaciuto vedere Sarri: se è andato alla Lazio, poteva venire anche a Firenze. Non è andato in un top team che gli ha dato una barca di soldi. Il sacrificio fatto dalla Lazio poteva farlo pure la Fiorentina: da tifoso era quello l’allenatore che avrei voluto vedere. Davi un segnale. Un po’ come accaduto alla Roma: prima di Mourinho la piazza era sotto un treno. L’allenatore è un segnale anche per il calciatore, certe presenze bastano anche per convincerli”.