Baiano: “Italiano ha fatto qualche calcolo prima del Sassuolo. Quarta? Ormai i difensori più richiesti sono quelli che sanno impostare”

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Baiano è intervenuto a Radio Bruno Toscana, soffermandosi su diversi temi.

Queste le sue parole: “Qualche calcolo è stato fatto da parte di Italiano nella formazione della Fiorentina scesa contro il Sassuolo. A Reggio Emilia non è andata come volevamo, anche se meritavamo qualcosa di più. Fortunatamente, mercoledì c’è subito l’occasionissima per riscattarsi. Martinez Quarta? Ormai i difensori più richiesti sono quelli che sanno impostare bene, non i marcatori com’era un tempo”

Continua così Baiano: “Il gioco visto negli ultimi due anni ci ha portato a lottare per non retrocedere. Preferisco giocarmela a viso aperto, preferisco un calcio propositivo anche a costo di perdere qualche partita di troppo. La sensazione che dà la Fiorentina è di poter vincere qualsiasi partita, ma anche di perderla. Il rosso a Bonaventura? E’ un’ingenuità che da uno come lui non ti aspetteresti”.