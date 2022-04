Baiano: “Italiano ha stravolto la mentalità della Fiorentina. Il tecnico ha conquistato venti punti in più dello scorso anno e ha perso pure Vlahovic”

L’ex attaccante viola Francesco Baiano ha parlato così a TMW Radio il vista di Napoli-Fiorentina, sfida che metterà in palio punti importanti per la corsa scudetto e quella per un posto in Europa: “Credo sia l’anno giusto per il Napoli, ma ci sono altre due squadre che stanno facendo bene. L’Inter era la squadra da battere, il Milan negli ultimi anni ha fatto cose straordinarie. La Fiorentina ha fatto cose eccezionali. Italiano è arrivato in una squadra che negli ultimi due anni ha lottato per non retrocedere. Ha già 20 punti in più dello scorso anno e qualcosa vorrà dire, e ha perso pure Vlahovic”.

Ancora sul tecnico dei gigliati: “Italiano ha portato non solo punti ma anche mentalità. Ha stravolto il modo di fare calcio dei giocatori. Ora la Fiorentina se la gioca sempre, contro chiunque. Penso di che il mister sia pronto per una grande, anche se poi quando arrivi lì le pressioni le senti. Firenze non è facile, ma quando vai in una grande la pressione si sente, perché devi vincere”.

Infine su Berardi, a lungo obiettivo della Fiorentina ha aggiunto: “Per lui è arrivato il momento di confrontarsi con una squadra che punta a vincere lo Scudetto e a fare bene in Europa. E mi vengono in mente subito Milan e Napoli, per come giocano”.