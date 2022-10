Baiano: “Jovic in grande difficoltà sotto ogni aspetto, non è un centravanti. Il serbo non è dentro al gioco di Italiano, la Fiorentina non può aspettarlo”

L’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Baiano non ha parole tenere per Luka Jovic: “Jovic è in grande difficoltà, lunedì ero allo stadio e l’ho potuto vedere da vicino. Ha fatto bene in una squadra con punto di riferimento, non faceva il centravanti e fece un campionato incredibile. Poi è stato un anno fermo. La Fiorentina non può aspettare Jovic. Ha bisogno di punti e delle sue prestazioni. Dopo 3 mesi si sono visti miglioramenti non sufficienti per tifosi ed allenatore. E’ in difficoltà sotto ogni aspetto. Sarebbe importante anche che imparasse l’italiano il prima possibile. Mi sembra che non sia proprio dentro al gioco di Italiano“.

Prosegue poi l’ex viola: “Ogni giocatore ha le proprie caratteristiche, io non vedo proprio il serbo da prima punta. Al Real non ha fatto bene anche perché quando ha avuto spazio ha giocato da punta centrale. A lui servirebbe invece un Batistuta, Toni, Lukaku accanto. Il campionato italiano non sarà spettacolare ma è il più difficile di tutti. Certo che poi il gioco della squadra aiuta: guardate il Napoli attuale. Sul fiuto del gol invece non si può lavorare”.