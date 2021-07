A Radio Bruno ha parlato l’ex giocatore viola Francesco “Ciccio” Baiano, intervenendo su alcuni giocatori viola. Queste le sue parole: “Kokorin lo abbiamo visto troppo poco per giudicarlo. Spero abbia capito le dinamiche del gruppo e abbia iniziato a conoscere l’italiano. Con il nuovo allenatore viola non c’è da scherzare: con lui se fai il compitino finisci in panchina prima e in tribuna poi. La panchina della Fiorentina per lui potrebbe essere un trampolino di lancio per Italiano”.