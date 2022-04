Baiano: “La Juve sapeva chi aveva il pallino del gioco e si è comportata da provinciale. Sul gol la maggiore colpa è del portiere, ma Biraghi…”

Francesco ‘Ciccio’ Baiano, ex attaccante viola, è apparso nel Pentasport di Radio Bruno per commentare la sconfitta di ieri sera all’Allianz e in particolare il bruttissimo primo gol subito con la complicità di Dragowski. Infine un avvertimento sulla trasferta contro la Salernitana. Ecco le parole dell’ex bomber della Fiorentina:

“L’autogol dell’andata ha compromesso la partita, ma c’erano degli spiragli per il ritorno: la Fiorentina ha fatto una buona gara però è mancato il guizzo. Se trovava il gol cambiava tutto. La Juventus sapeva chi aveva il pallino del gioco e ha sfruttato le ripartenze, giocando da provinciale. La Fiorentina in 180 minuti è andata sotto per un autorete e per un errore del portiere”

Sulle colpe nel primo gol: “Per me è 70% colpa di Dragowski e 30 a Biraghi. Forse non si aspettava un’uscita del genere ma bastava mandarla in angolo. Il polacco comunque si è riscattato: la prestazione, levando l’errore, è stata buona. Biraghi invece poteva metterci una pezza e non l’ha fatto”

E infine: “A Salerno sarà dura, non bisogna sbagliare approccio perché se prendono entusiasmo i padroni di casa possono mettere in difficoltà la squadra di Italiano“.