Baiano: “Le ultime sconfitte hanno abbassato un po’ l’autostima della Fiorentina. Cedendo Vlahovic sono venuti a mancare il 50% dei gol. Italiano? Non ho dubbi sulla sua permanenza in viola”

L’ex viola Francesco Ciccio Baiano ha parlato così a Radio Toscana a proposito del momento della Fiorentina: “Le ultime sconfitte subite dalla squadra di Italiano hanno abbassato un po’ l’autostima e l’entusiasmo dell’ambiente. C’è da dire che la Fiorentina a gennaio ha perso Vlahovic, giocatore determinante. Sono venuti a mancare il 50% dei gol. Bisognava mettere in preventivo tutto ciò. Nonostante la cessione del serbo alla Juventus però i risultati sono continuati ad arrivare e per questo è passato tutto in secondo piano. Sia Piatek che Cabral hanno dato il oro contributo ma probabilmente non basta”.

E ancora: “Sulla permanenza di Italiano sinceramente non ho dubbi. Sono venute fuori alcune notizie dell’interesse su di lui di altri club ma credo che sia normale dopo una stagione positiva come questa”.