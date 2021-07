Baiano: “L’obiettivo per la Fiorentina deve essere l’Europa League. Italiano? Farà un mezzo miracolo”

A TMW Radio ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Francesco Baiano, intervenendo su alcuni temi importanti in casa viola. Queste le sue parole: “Vlahovic non è una sorpresa, ma dovrà essere aiutato dalla squadra per ripetersi. Deve migliorare il suo gioco con i centrocampisti. Non voglio esagerare ma per me l’obiettivo per la Fiorentina quest’anno è l’Europa League. Se non ci arrivi pazienza, ma è un passo in avanti. Italiano? So già che farà un mezzo miracolo, lo conosco bene. Riesce a tirare fuori il meglio anche da squadre che non sono il top. Uno degli emergenti migliori in tutta Europa”.