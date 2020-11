Baiano: “Montiel non ha avuto occasioni e in questo modo i giovani non li scopri. Non può essere il salvatore”

A Radio Bruno ha parlato l’ex Fiorentina Ciccio Baiano, intervenendo sul passaggio del turno della squadra viola in Coppa Italia: “La vittoria a Udine serviva. Non ci si aspettava subito un gioco spettacolare, ma spero arrivi pian piano un gioco più bello. Montiel non ha avuto chance e se a un giovane non dai possibilità non lo scoprirai mai. Non può essere però il salvatore della squadra. Per sopperire alla mancanza di fisicità servono tecnica e velocità. Nel calcio europeo il fisico conta molto, altrimenti fai fatica. Ma ha un piede fantastico e gioca veramente in modo pulito”.

0 0 vote Article Rating