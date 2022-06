Baiano: “Prima del Real, Jovic sembrava un fenomeno, a Firenze troverebbe la piazza giusta. Ora la Fiorentina punti l’Europa League”

Da ex attaccante viola, Francesco Baiano ha parlato a Il Tirreno anche di Jovic, che dovrebbe diventare proprio attaccante della Fiorentina:

“Non puoi sbagliare 2 partite al Real Madrid, non puoi permettertelo, ma prima lui è sembrato subito un fenomeno. Può arrivare lontano perché non si accontenta mai ed è umile, Firenze può essere la piazza giusta per il rilancio. Con un gruppo omogeneo la Fiorentina può puntare alla Conference. Per alzare l’asticella i viola dovranno cercare di centrare l’Europa League e Italiano può essere un valore aggiunto con la sua capacità di restare con i piedi per terra”.