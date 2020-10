Baiano: “Sarri mi ha sempre parlato molto bene di Callejon. Iachini? La differenza la fanno i giocatori e non l’allenatore”

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Baiano ha parlato a Lady Radio: “L’uscita di Chiesa non mi ha fatto né caldo né freddo. Da parte sua non c’era volontà di rimanere, e detto questo per me poteva andare ovunque. L’importante è che siano arrivati i soldi che la Fiorentina voleva. Al posto di Chiesa è arrivato un grandissimo calciatore come Callejon, che due o tre stagioni ad altri livelli le può fare senza problemi. Quando parlavo con Sarri lo elogiava continuamente, definendolo perfetto in tutti i frangenti. Tra l’altro Callejon può giocare ovunque, sebbene il ruolo in cui rende meglio sia quello di esterno alto. Attaccanti? Se si doveva prendere uno come Piatek, allora è stato meglio tenere quelli che abbiamo. Il discorso sarebbe cambiato con Milik, ma sappiamo che non voleva venire a Firenze. Iachini? Gli allenatori sono importanti, ma poi sono i giocatori a fare la differenza. Se un attaccante sbaglia cinque gol davanti alla porta, come si fa a dare la colpa al mister? Ad oggi la Fiorentina ha una squadra forte per salvarsi con tante giornate d’anticipo, ma non per andare in Europa”.

