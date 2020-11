Baiano: “Spero che Prandelli non arrivi, ecco perché. Se ci fosse stato un progetto Iachini sarebbe stato esonerato dopo Roma”

Parlando a Lady Radio l’ex viola Ciccio Baiano ha parlato della situazione di Iachini e della possibile sostituzione da parte di Prandelli: “Non tiferei mai per mandare a casa qualcuno, spero solo che la Fiorentina vinca a Parma. Attaccanti? Serve un centravanti vero e a prescindere da chi giocherà stasera la presenza di Ribery è fondamentale. Il fatto che il capocannoniere della Fiorentina sia Castrovilli la dice lunga sulle difficoltà della squadra. Amrabat? Non vedo il motivo per cui debba giocare fuori ruolo, non essendoci emergenze a centrocampo. Prandelli? Ha lasciato un grande ricordo ma spero non arrivi, perché vorrebbe dire che i viola hanno perso. Se la società avesse avuto un progetto avrebbe esonerato Iachini dopo la gara contro la Roma: un tecnico non può essere sottoposto a continue critiche in base al risultato settimanale. E se vincesse a Parma cosa succederebbe?”.

