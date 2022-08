Baiano: “Terracciano valore aggiunto, ma la Fiorentina ha il problema di non concretizzare. Cabral uno dei migliori, Jovic…”

L’ex attaccante, tra le altre, della Fiorentina Francesco “Ciccio” Baiano è intervenuto a Radio Bruno Toscana. Ha parlato anche della prestazione di Cabral: “Ho avuto sensazioni positive. Ieri è stato uno dei migliori, ha fatto reparto da sé e si è dato da fare. Ha fatto anche delle belle giocate. Continuità in attacco? Servirebbe trovare un undici titolare. Poi è normale che la stanchezza ci sarà, devi far ruotare per forza di cose”.

Baiano analizza anche ciò che non va di questa squadra: “La difficoltà della Fiorentina è non riuscire a essere concreta, a sfruttare le palle gol che capitano. Diciamo che se Terracciano non fa quella parata, sarebbe stato un bel guaio ai supplementari in inferiorità numerica. Direi che si è dimostrato un portiere molto affidabile, è un valore aggiunto come dimostrato l’anno scorso”.

Su Jovic, aggiunge: “Secondo me, con un attaccante a fianco, renderebbe ancora meglio. Gli piace tanto dialogare con i centrocampisti, abbassarsi e ricevere la sfera. Il problema è che, quando esce dall’area, mancano i punti di riferimento davanti perché gli esterni non tagliano”.