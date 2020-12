Baiano: “Un vero centravanti subito e certezze sullo stadio, altrimenti a Firenze si vivacchia…Sempre che si riesca a restare in A”

L’ex attaccante della Fiorentina, Francesco Baiano, all’interno di Buongiorno Firenze de La Nazione, ha analizzato il momento negativo che sta vivendo la squadra: “Tutti davano colpa a Iachini ,ma l’evolversi della situazione senza più lui ha detto che le responsabilità non erano del manico. Stimo Iachini e mi è dispiaciuto l’esonero, perché ci ho giocato insieme a Firenze, ma si vede che non era tutta colpa sua”.

La squadra non segna: “Agli attaccanti arriva al massimo un pallone a partita. Cutrone e Vlahovic sono due buoni giocatori forse non adatti alla Fiorentina di questo momento. Ed è chiaro che Kouame non è una punta centrale”.

Montiel non può essere per Baiano la soluzione a tutti i mali: “Lo hanno avuto Montella, Iachini e ora Prandelli. Se nessuno dei tre lo ha immaginato titolare non vedo perché dovrebbe essere lui a risolvere i problemi”. Magari, può essere utile negli ultimi 20 minuti”.

Per Baiano la formula per cambiare esiste: “Un vero centravanti subito e certezze sullo stadio. Altrimenti a Firenze si vivacchia, come dice Commisso. Sempre che si riesca a restare in A”.