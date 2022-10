Baiesi: “Togliere le barriere al Franchi? Lo rifarei altre cento volte. Costruire gabbie nel nuovo stadio sarebbe come tornare al Medioevo”

L’ex direttore operativo della Fiorentina, Gianluca Baiesi, è stato colui che, nei fatti, ha deciso di togliere diverse barriere al Franchi. Un divisorio spalti-campo non c’è né in tribuna, né tantomeno in Maratona.

Ora che si parla in maniera negativa dei tifosi viola, Baiesi interviene per difendere la propria decisione: “Togliere le barriere? Lo rifarei altre cento volte – ha detto al Corriere Fiorentino – Il nostro voleva essere un segnale forte a Firenze e all’Italia intera. Volevamo precorrere i tempi e rappresentare un modello di stadio aperto”

E ancora: “Costruire le gabbie divisorie nel nuovo Franchi sarebbe come tornare al Medioevo calcistico”.