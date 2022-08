Bajrami diventa il primo della lista per la Fiorentina: Una nuova strategia con l’Empoli e i contatti con il manager. Gradimento totale del giocatore

Nedim Bajrami dell’Empoli è il primo nome della lista in entrata per la Fiorentina. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio che parla di contatti per lui che sono proseguiti per tutta settimana.

Il manager del centrocampista azzurro è Fali Ramadani, lo stesso che cura gli interessi di Nikola Milenkovic e dell’allenatore gigliato, Vincenzo Italiano. C’è il gradimento totale del giocatore per il progetto viola ma vi sono anche le resistenze del tecnico azzurro Paolo Zanetti, che reputa l’albanese un elemento quasi imprescindibile.

Per arrivare a Bajrami, la Fiorentina ha cambiato strategia nel frattempo. Szymon Zurkowski è uscito di scena nel ruolo di contropartita. I viola ora avrebbero intenzione di inserire nella trattativa il cartellino di Marco Benassi o Matija Nastasic. Le parti restano a lavoro.