‘Bajrami non alza il livello. Barak perfetto per Firenze, ha fatto la differenza a Verona. Trovatemi un’ala che salta l’uomo e fa assist col piede debole come Sottil”

Intermediario di mercato e tifoso viola, Michele Fratini a Radio Toscana commenta le trattative gigliate con spazio anche ad un’analisi precisa su un singolo: “Bajrami è un buon giocatore ma non alza il livello, non ha tenuta di gara nell’arco dei 90′. Barak ha più esperienza ed ha fatto la differenza al Verona. I mancini non si bocciano mai. Sono abbastanza contento per questo acquisto. Firenze penso sia la sua dimensione. Non ha ancora militato in compagini in Europa e Firenze può essere perfetta. La Viola ha già avuto un mancino ceco, Kubik, tutt’altro giocatore comunque”.

Fratini si concentra poi su Sottil chiudendo sulla gara di stasera col Twente: “Felicissimo per il rendimento di Sottil. Se i giovani hanno continuità possono esplodere. Riccardo era già il fenomeno nelle giovanili del Torino ed ora sta dimostrando di essere un grandissimo giocatore. Deve registrare la testa e non prendere gialli sciocchi perché è nervoso. Difficile trovare un esterno che riesce a saltare l’uomo e fare l’assist col piede opposto come Sottil, che ha già fatto anche due assist per Jovic e Cabral. La Fiorentina deve andare col giusto atteggiamento in campo stasera ma deve ricordarsi chi è e passare il turno. Bisogna dare continuità a questo progetto. Finora però non abbiamo perso una partita”.