Bakayoko, pista fattibile o semplice suggestione? A Gattuso il giocatore piace, ma…

Emergono alcune novità a proposito di uno dei nominativi emersi nella giornata di ieri per il mercato della Fiorentina. Sportitalia riferisce infatti come non vi siano margini per il centrocampista Tiémoué Bakayoko. Il nuovo tecnico viola Rino Gattuso lo stima, ma secondo l’emittente non lo ha chiesto alla dirigenza viola e non chiederà di intervenire con il Chelsea. Il giocatore ex Milan e Napoli potrebbe quindi restare soltanto una suggestione per la Fiorentina.