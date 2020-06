Balbo: “Dzeko come Batistuta? Assolutamente no. Vi dico la mia”

Abel Balbo, doppio ex di Fiorentina e Roma, ha parlato al Corriere dello Sport del paragone tra Gabriel Omar Batistuta ed Edin Dzeko: “Il bosniaco il più forte centravanti della Roma? Non so se sia giusto affermarlo. Non riesco a tenere fuori da questa classifica gente come Batistuta, Voeller e Montella, giusto per citare tre nomi. Ma certamente è diventato un mito giallorosso. Somiglianza con Bati? Assolutamente no, sono completamente opposti. Bati non possedeva la tecnica di Dzeko, ma d’altra parte aveva quella voglia di mangiarsi la porta che il bosniaco non ha”.

0 0 vote Article Rating