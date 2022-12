Balbo: “Le squadre italiane continuano a dormire sul mercato. Julian Alvarez costava 15 milioni un anno fa, ora è più forte di Dybala e Lautaro”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Abel Balbo ha rilasciato un’intervista a Libero, dove ha parlato anche dell’attaccante del Manchester City Julian Alvarez (che la Fiorentina ha osservato per più mesi): “Julian è un giocatore straordinario, ma non da oggi; si sapeva da ormai cinque anni. Ovvio che mi aspettavo la sua esplosione, specialmente in questo Mondiale”.

Sulle occasioni di mercato per Alvarez: “Non capisco una cosa. Da tempo, Julian dominava anche nel campionato argentino, ma allora perché le squadre italiane non si sono minimamente fatte avanti? Loro continuano a dormire sul mercato: un anno fa, Alvarez costava 15 milioni, adesso è un fuoriclasse molto più forte di Dybala e di Lautaro Martinez“.