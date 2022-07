Baldini: “Prima di andare a Palermo mi aveva cercato la Fiorentina. Ma la mia scelta ricadde sui soldi…”

Dopo la promozione in Serie B con il Palermo, Silvio Baldini ha percorso il viale dei ricordi in un’intervista al Corriere dello Sport, in cui ha parlato del periodo in cui lasciò l’Empoli. Il tecnico ha ricordato la vicenda, menzionando anche la Fiorentina:

“A Empoli stavo bene e mi volevano fare un contratto di 100 milioni (di lire ndr) per 5 anni. Mi cercarono anche Fiorentina e Napoli. Poi arrivò Zamparini e mi offrì un triennale a 2 miliardi l’anno per allenare il Palermo in serie B. Pensavo ai miei tre figli, e spinto da mia moglie, accettai. Un madornale errore la scelta dei soldi. Ho tradito me stesso”.