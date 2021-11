Balice: “La Juve ha un attacco da retrocessione, serve Vlahovic a tutti i costi. Ma si scatenerà un’asta…”

Si parla ancora di Vlahovic per la Juve su Calciomercato.com ma è uno scenario piuttosto mistico quello disegnato da Nicola Balice:

“La Juventus ha un attacco da zona retrocessione. Può sembrare una provocazione. In effetti lo è guardando a nomi e ingaggi, ma i numeri parlano chiaro: con appena 18 gol segnati quello della Juve è uno degli attacchi meno prolifici tutta la serie A.

Allegri getta acqua sul fuoco e fa i complimenti ai ragazzi, anche a chi gioca peggio degli altri. E aspetta il mercato, fondamentale: alla Juve serve un numero 9, un numero 9 vero e l’ha individuato in Dusan Vlahovic.

La Juve sembrava aver consolidato una posizione di vantaggio nei confronti dell’entourage di Vlahovic, ma poi il centravanti serbo andrà al miglior offerente anche o soprattutto per la Fiorentina. Servono 75 milioni, almeno in questo momento, presto si scatenerà un’asta ed è proprio quello che la Juve vuole evitare. Di certo Vlahovic o un Vlahovic serve e serve il prima possibile, uno così potrebbe cambiare completamente una squadra che deve riempire in qualche modo l’area di rigore, che deve trovare in qualche modo qualcuno che faccio tutti quei gol che Ronaldo si è portato via”.