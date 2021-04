Ballardini: “Fiorentina realtà importante e forte a prescindere dall’allenatore. Domani ci aspetta una partita difficilissima”

Nella classica conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Fiorentina ha parlato l’allenatore dei grifoni Davide Ballardini, che domani si siederà per la 100esima volta sulla panchina rossoblù. Queste le sue parole sul match di domani: “La gara di domani contro la Fiorentina me la immagino difficilissima. Quella viola è una realtà importantissima e con una rosa molto forte, a prescindere dall’allenatore. Abbiamo visto le partite con Prandelli ma studiato anche quelle con Iachini a inizio stagione. Loro son partiti con altri obiettivi e hanno vissuto una stagione negativa rispetto alle aspettative. Vorranno dare il massimo per finire al meglio”