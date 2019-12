Ballardini intanto va verso Genova e il casting della Fiorentina perde un nome

Tra i candidati, in secondo piano, per la panchina della Fiorentina c’è anche Davide Ballardini che era presente al “Franchi” venerdì sera: il suo destino però sembra più rossoblu che viola, perché il presidente del Genoa Preziosi l’ha ricontattato, dopo i due esoneri del passato, per subentrare a Thiago Motta. L’alternativa a lui è rappresentata da Diego Lopez ma se Preziosi scegliesse proprio Ballardini il casting della società viola si ridurrebbe ad una rosa più ristretta.