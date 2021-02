Ballardini si coccola Badelj: “Milan è un giocatore dallo straordinario senso tattico, sa come muovere il pallone. Fa l’allenatore in campo”

Sempre titolare sotto la guida tecnica di Davide Ballardini al Genoa e ieri decisivo con il gol siglato al 94′ contro il Verona. L’ex centrocampista della Fiorentina Milan Badelj sta risultando un giocatore fondamentale per i rossoblù e il suo tecnico lo ha elogiato così nel dopogara: “Badelj è un uomo di straordinaria serietà e ha uno straordinario senso tattico. Lui è un allenatore in campo, sa come deve muovere la palla e come posizionarsi in fase difensiva. Capisce prima le situazioni, è una grande persona e un grande giocatore”.

