Ballerini: “Campi ha bisogno di tutto fuorché di uno STADIO. Assurdo voler soddisfare a tutti i costi i progetti di un investitore privato”

A piananotizie.it il Capogruppo di Campi a Sinistra Lorenzo Ballerini ha parlato della questione stadio: “Siamo davvero sicuri che sia questa l’opera di cui hanno bisogno Campi Bisenzio e la Piana? Personalmente credo che la vera sfida sia quella di riuscire a rispondere ai bisogni sociali dei cittadini, dando loro la possibilità di vivere in una città sostenibile senza per questo dover soddisfare a ogni costo i legittimi progetti imprenditoriali di un investitore privato. Campi Bisenzio è da anni è in attesa di una nuova struttura sanitaria, non ha un adeguato collegamento su ferro con i Comuni limitrofi, non ha una scuola media superiore e l’edilizia residenziale pubblica è ferma dal 2004. Campi è al terzultimo posto per reddito medio pro capite più basso della area metropolitana. Non solo, quello della Piana è un territorio già ampiamente cementificato e con un tasso di inquinamento molto alto. Se provassimo a ragionare con una visione complessiva del territorio, sarebbe utile e costruttivo chiedersi che fine farà lo stadio Artemio Franchi e quali progetti ci sono in cantiere. In questo senso, quello offerto dal sindaco di Firenze e della Città metropolitana e dagli altri sindaci del Pd, non è stato un bello spettacolo. Una discussione campanilistica senza un vero piano comune per un territorio tutto da ripensare anche e soprattutto alla luce dell’emergenza Covid-19. Nessun accordo, nessuna vera discussione, solo il tentativo di portarsi a casa il progetto”.

