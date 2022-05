Balli: “Firenze piazza che non si accontenta mai. Italiano è l’uomo giusto per far crescere la Fiorentina. Spero che la società gli porti i calciatori adeguati per il suo calcio”

L’ex portiere Daniele Balli, intercettato da TMW Radio, ha parlato del momento della Fiorentina e dell’allenatore che più di tutti ha sorpreso per il gioco espresso dalla sua squadra, ovvero Vincenzo Italiano:

“Un difetto della piazza come Firenze è che non c’è equilibrio perchè non ci si accontenta mai. Dopo aver fatto un’impresa a Napoli ci si lamenta se non si fanno punti a Torino e al Dall’Ara. Dovremmo sorpassare questo step per crescere ancor di più e servono grandi allenatori, come Italiano in questo momento. L’ex tecnico dello Spezia è l’uomo giusto per far rinascere fino alla fine la viola e spero che la società in questa sessione estiva gli porti i calciatori adeguati per la sua idea di calcio. Bisogna unirsi piazza e calciatori per far crescere sempre di più la Fiorentina”.