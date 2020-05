Ballotta: “A Firenze ci venne vergognosamente negato un rigore sacrosanto. I sospetti che avevo allora sono stati confermati con lo scoppio di Calciopoli”

Marco Ballotta è stato per un lungo periodo portiere in Serie A. Adesso, giunto all’età di 56 anni si è reinventato attaccante e gioca ancora nel campionato di Eccellenza. Con la Lazio ha vinto uno scudetto e un altro lo ha perso al fotofinish. A tal proposito, Ballotta torna su Fiorentina-Lazio 1-1 del 15 maggio 1999 che di fatto fece perdere il tricolore alla formazione biancoceleste: “A Firenze ci venne vergognosamente negato un rigore sacrosanto su Salas – spiega Ballotta all’Avvenire – L’arbitro di quella partita, Treossi, l’ho rivisto anni dopo e glielo rinfacciai. Si difese con un “mi dispiace, ma non l’avevo visto”. Se gli ho creduto? Devo crederci, però i sospetti che avevo allora poi sono stati confermati sei anni dopo con lo scoppio di Calciopoli“.