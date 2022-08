Ballotta: “Gollini non commette un errore sul gol contro la Cremonese. Lo sbaglio è non piazzare un uomo sul palo”

Il secondo gol subito da Gollini contro la Cremonese ha scatenato il dibattito tra i tifosi della Fiorentina. C’è chi sostiene che abbia delle colpe, e chi invece lo scagiona a discapito di Jovic, reo di aver lasciato troppo spazio sul primo palo.

Sul tema si è espresso l’ex portiere Marco Ballotta a Radio Sportiva: “Non è stato un suo errore tecnico. Piuttosto lo sbaglio è stato non mettere l’uomo sul palo. Il portiere deve stare in mezzo alla porta, pronto per uscire, se poi il pallone arriva sul primo palo deve essere preda del giocatore che sta lì”.