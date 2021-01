Ballotta: “La Fiorentina si rilancerà. Non mi aspettavo la crescita di Dragowski”

L’ex portiere biancoceleste, Marco Ballotta è intervenuto a Radio Bruno parlando del mister aquilotto: “La Lazio e Inzaghi devono ritrovarsi. Non essendo arrivato Bielsa, Lotito scelse Inzaghi e fece bene. Gli alti e bassi con Lotito ci sono e ci saranno sempre. La Lazio è un grande squadra anche se Simone può ambire anche a squadre più importanti”.

E su Firenze: “L’ambiente chiede tanto, il nuovo presidente vuole fare cose importanti ma questa falsa partenza è un po’ inaspettata, ci vuole meno pressione sui giocatori, basta qualche risultato positivo si rilancerà. Nella metà classifica ci dovrebbe arrivare senza problemi. Il presidente ha entusiasmo ma questo deve esser supportato dai risultati. Nessuno ti regala niente”

E su Dragowski: “Non è il mio prototipo, sta facendo vedere grandi miglioramenti. Se il portiere è il migliore in campo c’è qualcosa che non quadra, averne uno bravo è positivo. Non mi aspettavo la sua crescita”.