Balotelli e Ibrahimovic, tra sogno e realtà

Cutrone e Vlahovic fanno 42 anni in due, ed è lapalissiano che all’attacco della Fiorentina manchi una figura di esperienza in grado anche di fare da chioccia ai due giovani centravanti gigliati. Ecco quindi che per la prossima estate potrebbero tornare di moda anche i nomi altisonanti di Mario Balotelli e Zlatan Ibrahimovic. Il primo, con la possibile retrocessione del Brescia si ritroverà nuovamente svincolato. Le intenzioni dello svedese potrebbero essere quelle di continuare a giocare, ma non nel Milan dove sono andati in scena alcuni scontri con la proprietà rossonera. Due figure importanti e “imponenti” che sotto altri punti di vista però, potrebbero anche andare a danneggiare qualche equilibrio all’interno dello spogliatoio viola. Balo & Ibra, tra sogno e realtà. Aspettando le prime mosse…