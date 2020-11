Balotelli strizza l’occhio al Flamengo, ma aspetta una chiamata da Prandelli e dalla Fiorentina

Mario Balotelli è rimasto svincolato e senza squadra al termine di una stagione che ha visto il Brescia terminare in Serie B. E per qualcuno c’è la possibilità che possa ripartire addirittura dalla Fiorentina.

Su La Gazzetta dello Sport di stamani si legge che l’attaccante stia strizzando l’occhio al Brasile (leggasi Flamengo), ma nel frattempo continua a correre con lo Sporting Franciacorta, squadra di dilettanti che lo sta aiutando a tenersi in allenamento. Il tutto in attesa di una chiamata dalla Serie A e, perché no, da un estimatore di lunga data come Cesare Prandelli, che è appena arrivato alla guida della Fiorentina.

L’attaccante vedrebbe di buon occhio un’avventura in maglia viola sotto la guida Prandelli, che è stato il c.t. azzurro ai tempi del grande Europeo disputato nel 2012. I due, si legge ancora sulla ‘rosea’ si sono allontanati dopo il Mondiale nel 2014, momento nel quale c’è stata anche una frizione tra le parti, ma ora le strade potrebbero incrociarsi di nuovo. A meno di una chiamata a sorpresa da parte di un’altra squadra che sia alla ricerca di un attaccante.