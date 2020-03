Balotelli tira la stoccata: “Dovevano far tornare la Juventus in testa prima di fermare il campionato”

Arriveranno prima o poi delle dichiarazioni di Balotelli che non saranno destinate a creare scalpore? Di sicuro non sono quelle che il calciatore del Brescia ha rilasciato su un profilo Instagram di un noto influencer italiano rivolgendosi ai suoi followers. Queste le dichiarazioni dell’attaccante bresciano: “State a casa, non dovete uscire altrimenti esco io a prendervi a sberle. Dovevano far tornare la Juventus prima in campionato prima di fermare la Serie A… Mi auguro che tutto stia fermo fin quando non ci saranno più casi”.