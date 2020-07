Balzaretti: “Chiesa? Ha ragione Commisso, difficilissimo separarsi da uno come lui. Mi ricorda Cavani per…”

L’ex esterno sinistro della Fiorentina, Federico Balzaretti, ha provato ad analizzare l’attaccante viola, Federico Chiesa, per Dazn: “E’ uno che può fare tutto in campo. Per generosità, per l’aiuto alla squadra e per i ripiegamenti difensivi, mi ricorda molto Edinson Cavani. E questo a certi livelli diventa fondamentale. Il suo ruolo ideale? Un esterno d’attacco che vedrei bene sulla sinistra, per poi accentrarsi e calciare di destro. La proprietà balistica, così come il padre non gli manca di certo. Futuro? Probabilmente sarà un protagonista del prossimo calciomercato. Ma sono d’accordo con Commisso, è difficilissimo far partire e lasciar andar via uno come lui”.

