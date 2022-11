Banchelli: “Jovic è forte, ma ha bisogno di tempo. Tra lui e Cabral non avrei dubbi su chi far giocare”

A proposito di Luka Jovic, ha parlato così l’ex attaccante della Fiorentina Giacomo Banchelli a Radio Bruno Toscana: “Si tratta di un giocatore forte, ma non avendo giocato per due anni aveva bisogno di tempo. Il centravanti vive di momenti, di alti e bassi. Anche domenica a La Spezia ha fatto una giocata molto interessante, peccato che il tiro è uscito di niente. Tra lui e Cabral farei giocare sempre il serbo. È più statico, però si vede che lui soffre il fatto di non essere stato all’altezza delle aspettative fino ad ora”.